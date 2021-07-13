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У видеоблогера Райдера из Канады был ухоженный газон перед домом. Но потом власти города, где он живет, зачем-то убрали тротуар вокруг его дома. И люди стали ходить прямо по газону, вытаптывая траву (какой ужас!). Как решить эту проблему, не превращаясь в героя фильма «Гран Торино»? Конечно, с помощью искусственного интеллекта!

Ryder Calm Down

«Вряд ли найдется учитель лучше страха», — объясняет свою идею видеоблогер. А отпугивать людей Райдер решил с помощью разбрызгивателя для полива газона, который бы автоматически включался, когда к нему кто-то приближается. Перед тем, как взяться за работу, он решил обсудить этичность идеи с друзьями. Вот что сказал умнейший (по оценке Райдера) из них:

— То, что я придумал, — зло?

— Это было бы крайне неэтично, да.

— Но зло ли это?

— Я бы сказал, что да.

Как же все это работает? Если очень коротко, то камера передает сигнал на компьютер, который с помощью машинного обучения (конкретнее — с помощью модели YOLOv3) распознает объекты на видео: людей, собак и так далее. К шлангу подсоединяется электронный клапан, который контролирует поток воды. Как только в кадре появляется нарушитель — бам! Разбрызгиватель начинает крутиться, а недостаточно расторопные люди становятся мокрыми.

Итоговый результат Райдер сначала проверил на себе, своих друзьях, и уже потом — на прохожих (с которыми он заранее договорился). Кажется, ему удалось добиться желаемого эффекта: сохранить газон и вселить страх в сердца людей. «Можете считать это моим резюме на позицию суперзлодея», — заканчивает свой ролик видеоблогер.

Что ж, вы приняты!

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