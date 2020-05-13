Британцы довели искусственный интеллект до слез

Британский стартап Sonantic научил искусственный интеллект плакать и тяжело вздыхать. В качестве доказательства компания выпустила видео, в котором сгенерированный на компьютере голос с эмоциями зачитывает текст. Это не так просто, как кажется на первый взгляд — например, голосовые помощники Siri или «Алиса» общаются с пользователями без каких-либо эмоций, не говоря уже о плаче или крике. Но технология, разработанная Sonantic, решает эту проблему. Программа все еще справляется с текстом не так хорошо, как живые актеры, но результат все равно впечатляет.

Sonantic

Sonantic разрабатывает аудиоредактор, который должен пригодиться разработчикам видеоигр. Возможность озвучить с помощью нейросетей десятки тысяч строчек диалога ускорит (и удешевит) разработку игр. Кроме того, это поможет начинающим студиям с небольшим бюджетом. В апреле Sonantic получила финансирование в размере 2,3 миллиона евро.

P.S.

Просто представьте роботов Boston Dynamics с технологией Sonantic, которые будут кричать от боли и унижений. 💔💔💔

Meduza