шапито
Робота Boston Dynamics обучили паркуру. Ну все, теперь от него точно не убежать
Компания Boston Dynamics научила паркуру своего прямоходящего робота Атлас. В новом видео он перепрыгивает через бревна и, не сбавляя темп бега, взбирается на препятствия высотой 40 сантиметров. Программы Атласа позволяют точно координировать ноги, руки и торс робота.
Версия для фанатов Евгения BadComedian
Что еще умеют роботы Boston Dynamics
обзывать людей «кожаными мешками»
- делать сальто
- ездить на колесах
- поскальзываться на банановой кожуре
- открывать двери (речь про робота-собаку!)
- злить собак
Чего (пока) не умеют роботы Boston Dynamics
- не быть имитацией жизни
- сочинять симфонии
- превращать кусок холста в шедевр искусства
- спорить с Уиллом Смитом