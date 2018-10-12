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Робота Boston Dynamics обучили паркуру. Ну все, теперь от него точно не убежать

Meduza
11:57, 12 октября 2018

Компания Boston Dynamics научила паркуру своего прямоходящего робота Атлас. В новом видео он перепрыгивает через бревна и, не сбавляя темп бега, взбирается на препятствия высотой 40 сантиметров. Программы Атласа позволяют точно координировать ноги, руки и торс робота.

Робота научили прыгать через бревна
Meduza

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Что еще умеют роботы Boston Dynamics

Чего (пока) не умеют роботы Boston Dynamics

  • не быть имитацией жизни
  • сочинять симфонии
  • превращать кусок холста в шедевр искусства
  • спорить с Уиллом Смитом
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