Робота Boston Dynamics обучили паркуру. Ну все, теперь от него точно не убежать

Компания Boston Dynamics научила паркуру своего прямоходящего робота Атлас. В новом видео он перепрыгивает через бревна и, не сбавляя темп бега, взбирается на препятствия высотой 40 сантиметров. Программы Атласа позволяют точно координировать ноги, руки и торс робота.

Робота научили прыгать через бревна Meduza

Версия для фанатов Евгения BadComedian

ilovesaintjimmy

Что еще умеют роботы Boston Dynamics

обзывать людей «кожаными мешками»

делать сальто

ездить на колесах

поскальзываться на банановой кожуре

открывать двери (речь про робота-собаку!)

злить собак

Чего (пока) не умеют роботы Boston Dynamics