Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Приходилось ли вам брать книгу в библиотеке, а потом возвращать ее не в срок? И слушать упреки (справедливые), да еще и штраф платить? Так вот, есть хорошая новость: вы точно не самый забывчивый читатель в истории.

Недавно в библиотеку Шеффилдского кафедрального собора вернули книгу, которую взяли оттуда в 1709 году — то есть, каких-то 312 лет назад! Об этом пишет издание Sheffield Star. Книга, впервые написанная в 1688 году и переизданная в 1704-м, называется «The Faith and Practice of a Church of England Man». Это название можно перевести как «Религиозные каноны прихожанина англиканской церкви».

«И какой за это положен штраф?»

«Книга вернулась к нам, поскольку леди из Уэльса нашла ее среди вещей своей скончавшейся крестной матери. В завещании женщины была просьба вернуть книгу в собор», — заявил преподобный Кит Фэрроу, заместитель настоятеля собора.

Фэрроу добавил в шутку: «Я пытаюсь прикинуть, какого размера штраф полагается за такую просрочку. Наверное, его бы хватило на замену крыши или чего-то подобного! Но я пообещал семье, что никакого штрафа не будет: они вернули книгу, и это замечательно. Спустя 300 лет наша маленькая жемчужина снова дома». Книгу пообещали выставить на обозрение в храме — вероятно, в назидание всем, кто не возвращает книги вовремя.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Фото в анонсе: Mike Egerton / PA Images / Scanpix / LETA