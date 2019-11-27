Один из актеров «Звездных войн» забыл сценарий девятого эпизода в отеле. Режиссер скрывал его имя, но виновник сам во всем признался

В середине ноября режиссер девятого эпизода «Звездных войн» Джей Джей Абрамс рассказал, что один из актеров нового фильма забыл свою копию сценария в отеле. Сценарий нашли и выставили на торговую площадку eBay. Естественно, сотрудники студии запаниковали — слишком много усилий они приложили к тому, чтобы сохранить сюжет в секрете.

Good Morning America

Утечки удалось избежать: копию сценария нашли и выкупили еще до того, как это сделал кто-то еще. Абрамс пожалел виновника и не стал называть его имени. Но этого и не понадобилось — Джон Бойега, исполнитель роли Финна в новой трилогии «Звездных войн», сам во всем признался.

Good Morning America

Актер пришел на утреннее шоу «Good Morning America» и заявил, что он и есть тот самый человек, на которого жаловался Абрамс. Оказалось, причиной забывчивости Бойеги стала вечеринка — вечером к нему в номер пришли друзья. Еще до прихода приятелей актер спрятал сценарий под кровать. Бойега планировал забрать копию утром, но напрочь обо всем забыл. Там она и лежала в течение следующих недель, пока ее не обнаружила горничная.

Актер пояснил, что тот, кто выставил сценарий на eBay, просто не понял, какое сокровище попало к нему в руки. Ведь за сценарий просили около 85 долларов — небольшая цена за секрет, который мог стоить студии Disney миллионы долларов.

Фото в анонсе: AmityPhotos / Alamy / Vida Press