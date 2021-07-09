Мэр города в Свердловской области нашел лучший фон для интервью о провале благоустройства: стену с надписью «Боже, храни андеграунд и Навального» (Еще и кошка в кадр попала!)

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Мэр города Камышлов в Свердловской области Алексей Половников вышел проверить, как идет благоустройство улицы Карла Маркса. На работы выделили 89 миллионов рублей, но состояние улицы, судя по всему, совсем не улучшилось. Небольшое видео и фотографии с обхода города опубликовал в фейсбуке активист и кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Владислав Постников. Пост был опубликован еще 5 июля, но сегодня на него обратил внимание Znak.com.

Если не знать контекста, то понять, что именно происходит на видео, довольно сложно. В кадре трое мужчин: один, в красной куртке, отчитывает другого, а рядом неловко стоит и молчит третий человек в деловом костюме. Собственно, это и есть мэр Алексей Половников.

Мимо двухэтажного здания на заднем плане идет кошка, и… стоп! А это еще что такое? На стене дома черной краской небрежно написано «Боже, храни андерграунд и Навального». Похоже, Половникова это граффити нисколько не смутило: позже он пообщался с журналистами на его фоне.

Да, похоже коммунальщики Камышлова не знают, что надо делать, увидев слово «Навальный» на стене — или на сугробе.

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