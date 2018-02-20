Россияне обнаружили лайфхак: если написать на проблеме «Навальный», она исчезнет
Жительница Москвы Татьяна Григорьева в феврале смогла добиться уборки снега в своем районе — для этого она просто написала на сугробе фамилию оппозиционного политика Алексея Навального.
Опыт москвичей переняли и в регионах: надпись «Навальный» появлялась в Ярославле, Саратове и Ангарске. В Курчатове фамилия оппозиционера не помогла, зато в Томске при уборке сугробов коммунальщики заодно снесли и указатель с адресом отделения полиции.
Лайфхак с фамилией Навального настолько действенный, что им задумался воспользоваться сам оппозиционер.
Я уж реально думаю не попробовать ли самому. У дома снежный завал уже три недели pic.twitter.com/CKvta1wWC5— Alexey Navalny (@navalny) February 20, 2018
Но некоторые россияне хотят попробовать решить и другие проблемы с помощью надписи «Навальный». Как общественные, так и личные.
А если написать «Навальный» @navalny на участке с плохой дорогой, закатают новый асфальт? :)— Sergey Zakharov (@ZakharovSG) February 18, 2018
Надо на льду по пути к универу написать «Навальный», может, хоть тогда засыплют песком.— Irine (@garirisha) February 19, 2018
А если я напишу на старом мосту НАВАЛЬНЫЙ какова вероятность шо поставят новый нормальный мост?🤔— ксюшня (@ksyushnya) February 17, 2018
а мож реально от подъезда до остановки несколько раз баллончиком написать "Навальный", чтобы лед быстрее сточили??🤔— Kseniya_ (@SHTRIGGA) February 19, 2018
Ладно,фокус с надписью "Навальный" на снегу работает.— Иностранный агент (@debri__32) February 19, 2018
А что делать,если стены в подъезде не красили 30 лет? Если написать на них "Навальный",их покрасят? Никто не проверял?
Если на екатеринбургской телебашне написать "Навальный", то её снесут уже завтра.— Gretta Nyström (@Gretta_Nystrom) February 19, 2018
А если написать в комнате на полу "НАВАЛЬНЫЙ", её тоже уберут? 🙏— Венерическая Труба (@poet_alkash) February 19, 2018
В России, чтобы что-то убрали, надо написать на этом «Навальный». Как написать «Навальный» на своих проблемах? pic.twitter.com/SoLzy7bPwI— я твоя карма (@ya_mogy) February 20, 2018
Хочу написать "навальный" на людях которые бесят, на пузе, на нездоровых привязанностях. Придут дворники и все уберут— А.А. (@Alex_Anufriev) February 19, 2018
Если на Навальном написать "Навальный", его тоже зачистят дворники— Во///дь™ (@Subb_Zer0) February 18, 2018
интересно, если на курсовой написать навальный, её допишут?— жито (@yakushevaevg) February 19, 2018
Если сугробы с надписью Навальный быстро расчищают, то могу ли я написать Навальный на тех, кто мне не нравится, чтоб их убрали? https://t.co/nCLeKWVM4o— Oswan (@joredIeto) February 20, 2018
А если на мэрии написать НАВАЛЬНЫЙ - снесут? 😂— Trinya62 (@Trinya62) February 20, 2018
Вот бы написать на моих долгах по кредиту "Навальный"— SKVNT LΛNKIN (@SkantLankin) February 20, 2018
Хм.— Aku (@GreyAku) February 20, 2018
То есть если на сугробах писать Навальных, то их сразу убирают.
А что же будет, если написать Навальный на Путине?
Интересно, если на мавзолее Ленина написать Навальный, то мавзолей уберут?— RIP Новости (@riarip) February 20, 2018
На белом доме если написать навальный его снесут комунальщики вместо с правиьельством?🤔— sunshine (@Denzl83) February 20, 2018
Вот эта девятиэтажка мне весь вид из окна закрывает. Ладно воспользуюсь вашим советом. Напишу на ней Навальный.😂— Роман (@Roman_M__) February 17, 2018
Напишу "Навальный" на своих прыщах и лишнем весе, может их кто-нибудь уберет?@navalny— Булат Владов (@bulat_vladov) February 19, 2018
А можно я напишу НАВАЛЬНЫЙ на жире на боках, вдруг его тоже уберут?— sick! (@russischgay) February 19, 2018