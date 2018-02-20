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Россияне обнаружили лайфхак: если написать на проблеме «Навальный», она исчезнет

Meduza
10:31, 20 февраля 2018

Жительница Москвы Татьяна Григорьева в феврале смогла добиться уборки снега в своем районе — для этого она просто написала на сугробе фамилию оппозиционного политика Алексея Навального.

Опыт москвичей переняли и в регионах: надпись «Навальный» появлялась в Ярославле, Саратове и Ангарске. В Курчатове фамилия оппозиционера не помогла, зато в Томске при уборке сугробов коммунальщики заодно снесли и указатель с адресом отделения полиции.

Лайфхак с фамилией Навального настолько действенный, что им задумался воспользоваться сам оппозиционер.

Но некоторые россияне хотят попробовать решить и другие проблемы с помощью надписи «Навальный». Как общественные, так и личные.

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