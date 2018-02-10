Москвичка заставила дворников убрать сугробы, написав на снегу «Навальный»

Жительница Нагорного района Москвы, активистка Татьяна Григорьева отчаялась ждать от коммунальных служб уборки сугробов и решила сама подстегнуть дворников. Для этого она написала зеленкой на снежных завалах и обледенелом тротуаре фамилию Алексея Навального. Об этом она рассказала в сообществе Нагорного района в фейсбуке (Григорьева — администратор этой страницы).

Спустя пару часов Григорьева пожаловалась, что снежные кучи просто перекопали, чтобы надписей не было видно. «Придется еще написать», — посетовала она.

И снег действительно убрали! Спустя несколько часов Татьяна Григорьева опубликовала в фейсбуке видео, на котором озадаченные дворники пытаются отскрести лопатами фамилию Алексея Навального с тротуара.

#навальный_зовет #жулищник убирать #снег Опубликовано Татьяной Григорьевой 10 февраля 2018 г.

О таком способе уборки сугробов до эксперимента Татьяны Григорьевой писал, в частности, телеведущий Михаил Козырев. Пробовал ли до нее кто-то сделать это в реальности, неизвестно.