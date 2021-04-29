Перейти к материалам

Cпасти «Медузу»

новости

В Петербурге нарисовали граффити с Навальным, быстро закрасили, а затем восстановили в виртуальном формате. Цепочка событий

Источник: ТАСС
Александр Демьянчук / ТАСС / Scanpix / LETA
Около 6 Утра 28 апреля

В Петроградском районе Петербурга на трансформаторной будке в Пушкарском саду появилось граффити с политиком Алексеем Навальным, который сложил пальцы рук в виде сердца. Изображение отсылает к судебному заседанию, на котором Навальный показал «сердечко» своей жене Юлии. Рядом с портретом политика на будке написали фразу «Герой нового времени».

Тот же день, 9 утра

В Пушкарский сад приехали полицейские и следственно-оперативная группа. Эксперт взял со стены трансформаторной будки образцы краски. Также оперативники проверили ближайшие мусорные баки.

Тот же день, 10 утра

К трансформаторной будке приехали сотрудники «Россети Ленэнерго», которые за полчаса с помощью малярного валика и желтой краски закрасили граффити.

Граффити с Навальным в Петербурге
Meduza
Утро 29 апреля

Полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье о вандализме, совершенном по политическим мотивам.

Тем же утром

На месте граффити с Навальным черной краской написали «Выбирай правильных героев. Думай своей головой».

Тем же утром, позже

В Петроградском районе появилось новое граффити со словами «Герой нашего времени». На рисунке изобразили силовика в шлеме и маске.

Тем же утром, еще позже

Художник Дмитрий Врубель сообщил, что граффити с Алексеем Навальным восстановили в виртуальном формате на той же самой трансформаторной будке, только с другой стороны.

Больше о Навальном и его команде

У нас больше нет рекламодателей. Зато у нас есть вы Помогите нам спасти «Медузу»

Дать денег

Александр Бакланов

Реклама