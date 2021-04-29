В Петербурге нарисовали граффити с Навальным, быстро закрасили, а затем восстановили в виртуальном формате. Цепочка событий
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В Петроградском районе Петербурга на трансформаторной будке в Пушкарском саду появилось граффити с политиком Алексеем Навальным, который сложил пальцы рук в виде сердца. Изображение отсылает к судебному заседанию, на котором Навальный показал «сердечко» своей жене Юлии. Рядом с портретом политика на будке написали фразу «Герой нового времени».
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В Пушкарский сад приехали полицейские и следственно-оперативная группа. Эксперт взял со стены трансформаторной будки образцы краски. Также оперативники проверили ближайшие мусорные баки.
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К трансформаторной будке приехали сотрудники «Россети Ленэнерго», которые за полчаса с помощью малярного валика и желтой краски закрасили граффити.
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Полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье о вандализме, совершенном по политическим мотивам.
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На месте граффити с Навальным черной краской написали «Выбирай правильных героев. Думай своей головой».
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В Петроградском районе появилось новое граффити со словами «Герой нашего времени». На рисунке изобразили силовика в шлеме и маске.
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Художник Дмитрий Врубель сообщил, что граффити с Алексеем Навальным восстановили в виртуальном формате на той же самой трансформаторной будке, только с другой стороны.