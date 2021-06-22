«Мосгорсуд признал сборную Дании по футболу экстремистской организацией» Россия вылетела с Евро-2020. Хорошего в этом мало (ну если только мемы!)

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Сборная России по футболу пропустила четыре мяча в матче с Данией (забив только один) и вылетела с Евро-2020. «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались», — так прокомментировал поражение команды капитан сборной Артем Дзюба.

Болельщики пытаются прийти в себя и понять, что это вообще было — и как тренер сборной Станислав Черчесов допустил подобный провал. В общем, ищут виноватых. Варианты такие.

Виноват Черчесов

На всякий случай: как сообщает «Спорт-Экспресс», Черчесов не собирается уходить в отставку. Наоборот, он якобы намерен и дальше работать с национальной сборной вплоть до чемпионата мира по футболу в 2022 году, когда у него закончится контракт.

Виновата сборная Дании

Опять же, на всякий случай, аккаунт выше — пародийный.

Виноват президент США Джо Байден

Виновата сборная России

Никто не виноват: Россия победила, все остальное — вопрос формулировок

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Фото в анонсе: Jonathan Nackstrand / Pool / AFP / Scanpix / LETA