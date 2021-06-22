Аврил Лавин сняла для тиктока новую версию клипа на «Sk8er Boi». И теперь это песня об отвергнутом Тони Хоуке

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Певица Аврил Лавин завела тикток и сразу зашла с козырей — короткого клипа на свой хит «Sk8er Boi», в котором поет об отвергнутом скейтбордисте-суперзвезде («Теперь, милашка, видишь, кого упустила?»).

Avril Lavigne

В ролике Лавин поет, сидя на рампе. В какой-то момент камера приближается к ней, и на месте исполнительницы возникает скейтер Тони Хоук. Спортсмен улыбается в камеру и исполняет трюки. Лавин же в припеве продолжает нахваливать отвергнутого скейтера, добившегося в жизни всего (несмотря на отказ любимой девушки!).

Оригинальную версию клипа на «Sk8er Boi» можно посмотреть ниже. Осторожно, 2002 год!

AvrilLavigneVEVO

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