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шапито

Аврил Лавин сняла для тиктока новую версию клипа на «Sk8er Boi». И теперь это песня об отвергнутом Тони Хоуке

Источник: Meduza

Певица Аврил Лавин завела тикток и сразу зашла с козырей — короткого клипа на свой хит «Sk8er Boi», в котором поет об отвергнутом скейтбордисте-суперзвезде («Теперь, милашка, видишь, кого упустила?»).

Avril Lavigne

В ролике Лавин поет, сидя на рампе. В какой-то момент камера приближается к ней, и на месте исполнительницы возникает скейтер Тони Хоук. Спортсмен улыбается в камеру и исполняет трюки. Лавин же в припеве продолжает нахваливать отвергнутого скейтера, добившегося в жизни всего (несмотря на отказ любимой девушки!).

Оригинальную версию клипа на «Sk8er Boi» можно посмотреть ниже. Осторожно, 2002 год!

AvrilLavigneVEVO

Скейтер, который всего добился

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