Аврил Лавин сняла для тиктока новую версию клипа на «Sk8er Boi». И теперь это песня об отвергнутом Тони Хоуке
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Певица Аврил Лавин завела тикток и сразу зашла с козырей — короткого клипа на свой хит «Sk8er Boi», в котором поет об отвергнутом скейтбордисте-суперзвезде («Теперь, милашка, видишь, кого упустила?»).
В ролике Лавин поет, сидя на рампе. В какой-то момент камера приближается к ней, и на месте исполнительницы возникает скейтер Тони Хоук. Спортсмен улыбается в камеру и исполняет трюки. Лавин же в припеве продолжает нахваливать отвергнутого скейтера, добившегося в жизни всего (несмотря на отказ любимой девушки!).
Оригинальную версию клипа на «Sk8er Boi» можно посмотреть ниже. Осторожно, 2002 год!