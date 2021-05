«Хаос уже близко». Вышел трейлер фильма «Веном 2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Компания Sony Pictures выпустила первый трейлер фильма «Веном 2» («Venom: Let There Be Carnage») — продолжения фантастического боевика о злодее из вселенной «Человека-паука».

Режиссером сиквела выступил Энди Серкис. Главные роли в фильме сыграли Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис.

В новом фильме журналист Эдди Брок (Том Харди), делящий тело с симбиотом, столкнется со злодеем Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон), в котором живет внеземной паразит Карнаж.

В российский прокат «Веном 2» выйдет 16 сентября 2021 года.

Оригинальный трейлер

Sony Pictures Entertainment

Дублированный трейлер

SonyPicturesRU

