Дмитрий Медведев, приписавший Сунь Цзы слова его переводчика, исправил статью. Похоже, он прочел об ошибке в СМИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА (то есть на «Медузе»)

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев исправил свою колонку «Невыученные уроки истории». Вскоре после того, как «Медуза» обратила внимание на допущенную им ошибку.

Колонка вышла 23 апреля на сайте РИА Новости. Она начиналась с такого высказывания: «Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом».

В материале говорилось, что это цитата из трактата «Искусство войны» китайского стратега Сунь Цзы. Но, как обратила внимание «Медуза», на самом деле это высказывание переводчика Николая Конрада из предисловия к трактату.

Вот как это было

Дмитрий Медведев решил блеснуть знанием «Искусства войны» в колонке об отношениях с США. Кажется, сам трактат он не читал Разбор «Медузы»

Вот как это было

Дмитрий Медведев решил блеснуть знанием «Искусства войны» в колонке об отношениях с США. Кажется, сам трактат он не читал Разбор «Медузы»

*** небольшое отступление ***

Почти сразу после этого Минюст включил «Медузу» в реестр иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов», а мы стали писать ОГРОМНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об этом. Совпадение?

*** конец небольшого отступления ***

Сейчас в колонке Медведева на сайте РИА Новости упоминается имя реального автора высказывания — Николая Конрада. Когда в материал внесли изменения, неизвестно.

Утром 25 апреля замглавы Совбеза провел работу над ошибками в твиттере. Во-первых, он удалил свой старый твит (архивная копия), где говорилось, что это фраза Сунь Цзы, а, во-вторых, опубликовал новый твит с цитатой и упоминанием настоящего автора высказывания.

«Медуза» также заметила, что фразу Николая Конрада неверно приписали Сунь Цзы в материале издательства «Эксмо». В декабре 2018 года на сайте «Эксмо» вышла подборка «10 афоризмов из трактата „Искусство войны“ Сунь-цзы» (архивная копия), где среди прочего была фраза об «избегании столкновения с большими силами». Сейчас этот материал исправили — и теперь он называется «7 афоризмов из трактата „Искусство войны“ Сунь-цзы».

О чем была колонка Медведева Дмитрий Медведев потребовал от США говорить с Россией, как с Советским Союзом Бывший премьер написал колонку для РИА Новости — вот ее краткий пересказ

Александр Бакланов Фото в анонсе: Александр Миридонов / Коммерсантъ