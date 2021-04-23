Дмитрий Медведев решил блеснуть знанием «Искусства войны» в колонке об отношениях с США. Кажется, сам трактат он не читал Разбор «Медузы»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал колонку «Невыученные уроки истории», посвященную ухудшению отношений России и США. Свою работу Медведев решил начать с эпиграфа — цитаты из трактата «Искусство войны» китайского стратега Сунь Цзы.

На сайте «РИА Новости» ее оформили в отдельный блок, который можно пошерить в соцсетях.

В своем официальном твиттере Медведев тоже привел цитату полностью.

На самом деле Сунь Цзы не писал этой фразы в своем трактате «Искусство войны». Это слова переводчика Николая Конрада из его предисловия к трактату — «Основные концепции „Искусства войны“». Для наглядности приведем полностью абзац, из которого была позаимствована данная цитата.

В основе концепции Суньцзы лежит управление врагом, создающее возможности легкой победы. Ради этого он составляет классификацию типов местности и их использования; выдвигает различные способы распознавания, управления и ослабления врага; концептуализирует тактическую ситуацию в терминах многочисленных взаимоопределяющих элементов; выступает за использование как общепринятых (чжэн), так и странных (ци) войск для достижения победы. Врага заманивают в ловушки выгодой, его лишают храбрости, ослабляя и изматывая перед атакой; проникают в его ряды войсками, неожиданно собранными в самых уязвимых его местах. Армия должна всегда вести себя активно, даже занимая оборону, чтобы создать и использовать момент тактического преимущества, который обеспечит победу. Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом.

Дмитрий Медведев не единственный, кто приписывает эти слова знаменитому китайскому стратегу. Такую ошибку совершают некоторые авторы сборников афоризмов, паблика «ВКонтакте» с «лучшими цитатами, притчами, тостами» и даже подборки цитат Сунь Цзы на сайте издательства «Эксмо».

Осмелимся предположить, что заместитель председателя Совета безопасности РФ знаком с «Искусством войны» по сборникам цитат. Такую ошибку трудно совершить, выписывая слова из книги, которую держишь в руках.

Денис Дмитриев