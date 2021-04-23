Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны. В 1960-х наша страна была вынуждена реагировать на агрессивную политику США — и случился Карибский кризис. Сегодня эта политика вернулась - в виде санкций, расширения НАТО, организованной кампании травли России. Во время ситуация была спасена лидерами двух сверхдержав, признавшими мудрость компромисса — был равноправный диалог, без угроз и ультиматумов. Они усвоили, что сотрудничество лучше конфронтации, но сейчас США опять скатились в нестабильную внешнюю политику: отказались от , вышли из . Они говорят о необходимости диалога, но одновременно увеличивают давление и идут на обострение. А чтобы гасить конфликты, нужно отказаться от языка ультиматумов и хамства. Именно поэтому риторика «Россия заплатит цену», хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Со времен падения СССР в США просто отвыкли от равноправного диалога и сейчас не имеют силы духа признать, что у кого-то в мире может быть сопоставимый военно-политический потенциал. Например, у России или Китая.

Это приблизительный пересказ колонки Дмитрия Медведева «Невыученные уроки истории» для РИА Новости, полностью ее можно прочитать здесь.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Дмитрий Астахов / ТАСС / Scanpix / LETA