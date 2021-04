SpaceX отправила на МКС космический корабль Crew Dragon-2. И это было невероятно красиво ☄️

Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA

Компания Илона Маска SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) корабль Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту. Запуск начался в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Crew Dragon-2 вышел за околоземную орбиту. Корабль должен пристыковаться к МКС 24 апреля.

Crew Dragon-2 доставит на станцию астронавтов NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Они проведут на орбите около шести месяцев.

А теперь самое главное. Посмотрите, как красиво выглядел запуск Crew Dragon с Земли (а если точнее, из Флориды)!

Crew-2 — вторая регулярная пилотируемая миссия по контракту SpaceX и NASA. Первая регулярная миссия была отправлена к МКС в ноябре 2020 года (тестовый запуск провели в мае 2020-го). Ее возвращение планируется 28 апреля. Запуск третьей миссии Crew-3 запланирован на 23 октября.

Ольга Корелина