В Латвии идет социальная кампания «Два миллиона причин вакцинироваться!». Участники делятся личными историями, побудившими их пройти вакцинацию от коронавируса. По всей Латвии можно увидеть рекламу с надписями на нескольких языках, в том числе на русском и латышском.

Вот только в рекламу с историей бывшего футболиста сборной Латвии и бывшего же президента Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) Каспара Горкша закралась ошибка. На латышском его слова звучат как «Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке». Однако в русском варианте цитата Горкша приобрела двусмысленность и превратилась в антирекламу вакцинации: «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

Рекламу с неверным переводом заметили в салонах латвийских автобусов и троллейбусов. Как оказалось, материалы для кампании готовило агентство, с которым уже связались, чтобы исправить ошибки перевода.

Впрочем, на сайте рекламной кампании можно найти плакат Каспара Горкша с другим слоганом — и он как раз переводится как «Я вакцинируюсь, потому что хочу увидеться с бабушкой и дедушкой».