Roland Leon / Mirrorpix / Vida Press

В Англии у бывшей модели Playboy Аннет Эдвардс, часто появлявшейся в образе Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера?», украли Дария — обладателя звания самого большого кролика в мире.

Дарий пропал на выходных. Предположительно, животное забрали прямо из вольера в саду его хозяев. Сделать это явно было непросто: Дарий — это не только ценный мех, но и 22 килограмма умудренного жизнью гиганта (по словам Аннет Эдвардс, он уже «слишком стар, чтобы размножаться»). К тому же, длина Дария составляет примерно 1,3 метра, если считать от носа до кончика хвоста.

Эдвардс уже обратилась в полицию и пообещала награду в одну тысячу фунтов стерлингов тому, кто вернет кролика домой — по нему очень скучают.