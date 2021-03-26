Не каждый день можно увидеть, как кролик встает на передние лапки и начинает на них ходить. Но сегодня — именно этот день!

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Увы, вся эта акробатика не от хорошей жизни. Дело в том, что у кроликов очень редкой породы sauteur dʼAlfort есть патологические изменения в гене RORB, который выполняет какую-то важную (пока не вполне ясно — какую именно) функцию в нервных клетках спинного мозга. Потому кролики sauteur dʼAlfort в принципе не умеют прыгать. Их мозг просто не может скоординировать действия задних лапок для прыжка. При этом передние работают как надо. Получается, что sauteur dʼAlfort проще ходить на передних лапках, чем скакать на задних.

О виновнике этого явления — гене RORB — стало известно из совместного исследования португальских и шведских ученых. Они скрестили кроликов породы sauteur dʼAlfort с самыми обычными прыгучими кроликами и изучили геномы 52 потомков. У кроликов, которые не могли прыгать, обнаружилась мутация в гене RORB.

В теории, это открытие может в будущем помочь в понимании природы других заболеваний спинного мозга.