Локи путешествует во времени и встречает погибших Мстителей: вышел трейлер нового сериала Marvel, который все еще нельзя будет легально посмотреть 😔

Marvel выпустила трейлер сольного сериала про Локи — бывшего суперзлодея, которого все-таки удалось перевоспитать в героя, пусть и очень изворотливого. Главную роль, как и в фильмах киновселенной, исполнил Том Хиддлстон.

Marvel Entertainment

Внимание! Спойлеры к третьим и четвертым «Мстителям».

Действие сериала происходит уже после событий четвертых «Мстителей», в которых Локи (простите, сейчас будет сложно!) после хитрых манипуляций со временем завладел одним из Камней бесконечности. Таким образом он избежал смерти от рук Таноса в этой реальности.

Вооружившись волшебным камнем, Локи путешествовал во времени и менял историю по своему желанию, пока его не схватила организация, занимающаяся регулированием потоков времени. Теперь Локи должен починить реальность и вернуть все как было. Но доверять ему, безусловно, нельзя — ведь Локи, выражаясь словами героя Оуэна Уилсона (играет начальника полиции времени), «буквально раз 50 ударил людей в спину».

Премьера «Локи» состоится уже 11 июня. Сериал будет доступен только на стриминговом сервисе Disney+ (по-прежнему недоступен в России). В первом сезоне запланировано всего шесть эпизодов.

А что за мертвые Мстители? Это что, Черная вдова? (Погибла в четвертых «Мстителях»)