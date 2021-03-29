Захотелось сыграть на трубе, но под рукой только стакан? Что ж, оказывается этого достаточно!

Пользовательница тиктока под ником itzabennie обнаружила у себя то, что она называет «странным умением, о котором никто не просил». Она умеет «играть» на трубе, но только вообще без трубы, одним ртом. Вот как это выглядит (честно говоря, довольно впечатляюще):

Осторожно, тиктоки! Видео в этом материале могут долго загружаться и некорректно отображаться на некоторых устройствах. Таков мир тиктока 💁‍♂️

Mouth trumpet 🎺 #PlantersTrickShot #DontSweatIt #BiggerIsBetter Itzabennie

Тейлор (так зовут девушку) даже может имитировать звук трубы с : для этого нужен стакан. Сам звук извлекается из угла рта (но как?!)

Itzabennie

Пользователи в комментариях выражают уважение (и немного завидуют):

sindu_is_loca: «Подруга, ты только что оставила трубачей без работы».

kindergardendropout: «Я занимаюсь на трубе десять лет, и ты звучишь лучше меня».

hannah12501: «Ты играешь на трубе лучше, чем я, а я училась этому в школе. Десять лет занятий псу под хвост».

Itzabennie

Разумеется, тиктокеры-музыканты начали записывать с Тейлор дуэты. Так, добавим барабаны:

dompalombimusic

А теперь — бас:

Caseybassy

Ну а может, лучше пианино?

Heidi Muszynski Musi

Великолепно! Но знаете, чего по-настоящему не хватает воображаемой трубе? Правильно, второй воображаемой трубы!

Itzabennie

А нам просто НЕОБХОДИМА инструкция, как научиться это делать.