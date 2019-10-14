Саудовский оркестр поприветствовал Владимира Путина набором звуков. Предполагалось, что музыканты играют гимн России

Александр Земляниченко / Pool / Reuters / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, в программу которого, например, входит встреча с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом. В аэропорту Эр-Рияда Путина встретили со всеми полагающимися почестями, включая артиллерийский салют. Местный оркестр исполнил для президента российский гимн. Получилось не слишком похоже, но, стоит отметить, музыканты боролись до конца.

Что за набор звуков? Это же гимн России! Meduza

В 2010 году похожая история произошла с сирийским оркестром…

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… а в 2015-м — с египетским. В обоих случаях музыканты также не справились с российским гимном.

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Впрочем, американскому гимну тоже досталось от саудовского оркестра. Бывает!

שומר הסף

На всякий случай — вот так российский (советский) гимн звучит в исполнении зубных щеток и пароочистителя.

USSR Anthem on 5 Electric Toothbrushes and a Steam Cleaner Device Orchestra