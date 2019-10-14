Саудовский оркестр поприветствовал Владимира Путина набором звуков. Предполагалось, что музыканты играют гимн России
Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, в программу которого, например, входит встреча с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом. В аэропорту Эр-Рияда Путина встретили со всеми полагающимися почестями, включая артиллерийский салют. Местный оркестр исполнил для президента российский гимн. Получилось не слишком похоже, но, стоит отметить, музыканты боролись до конца.
В 2010 году похожая история произошла с сирийским оркестром…
… а в 2015-м — с египетским. В обоих случаях музыканты также не справились с российским гимном.
Впрочем, американскому гимну тоже досталось от саудовского оркестра. Бывает!
На всякий случай — вот так российский (советский) гимн звучит в исполнении зубных щеток и пароочистителя.