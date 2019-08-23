Гимн СССР сыграли с помощью зубных щеток и пароочистителя. Пш-ш-ш!

Ютьюбер Device Orchestra играет популярную музыку. Но вместо обычных инструментов он использует совершенно непредназначенные для этого устройства: тостеры, печатные машинки, карточные терминалы. Получается здорово — из вибраций, издаваемых этими «инструментами», складываются узнаваемые мелодии.

В последнем видео Device Orchestra по просьбе подписчиков исполнил гимн СССР — с помощью пяти электрических зубных щеток и одного пароочистителя. А чтобы было веселее, каждому из устройств ютьюбер приделал по паре глаз.

Device Orchestra

Для сравнения: вот как звучит американский гимн в исполнении семи карточных терминалов.

Device Orchestra

Но Device Orchestra занимается не только гимнами. Есть у него и другие песни!

A-ha — «Take On Me»

Device Orchestra

Queen — «We Will Rock You»

Device Orchestra

Darude — «Sandstorm»

Device Orchestra

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Game of Thrones Theme on 9 Electric Devices Device Orchestra