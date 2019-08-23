шапито
Гимн СССР сыграли с помощью зубных щеток и пароочистителя. Пш-ш-ш!
Источник: Meduza
Ютьюбер Device Orchestra играет популярную музыку. Но вместо обычных инструментов он использует совершенно непредназначенные для этого устройства: тостеры, печатные машинки, карточные терминалы. Получается здорово — из вибраций, издаваемых этими «инструментами», складываются узнаваемые мелодии.
В последнем видео Device Orchestra по просьбе подписчиков исполнил гимн СССР — с помощью пяти электрических зубных щеток и одного пароочистителя. А чтобы было веселее, каждому из устройств ютьюбер приделал по паре глаз.
Для сравнения: вот как звучит американский гимн в исполнении семи карточных терминалов.
Но Device Orchestra занимается не только гимнами. Есть у него и другие песни!