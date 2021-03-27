Скриптониту пришлось выпустить новый альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше. Все из-за ошибки, возникшей при загрузке на Apple Music

Рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) собирался выпустить свой новый, шестой по счету, альбом «Свистки и бумажки» только 30 марта, но из-за технической ошибки на Apple Music пластинка раньше времени стала доступна для прослушивания сразу в нескольких странах. Как пишет The Flow, после этого альбом неофициально выложили в сети на других площадках.

Спустя примерно сутки после утечки — вечером 26 марта — Скриптонит объявил об официальном релизе своей новой работы. «Приятного прослушивания!» — написал он в инстаграме. Всего в 50-минутный альбом вошли 15 песен, в том числе «Рамок нет» с Feduk и «Лепесток» с дуэтом «Сестры».

Внимание. В песнях встречается мат. Если для вас это неприемлемо, просто не слушайте альбом.

Альбом «Свистки и бумажки» пока официально доступен только в сервисе Apple Music. Когда он появится на других платформах, неизвестно, но можно готовиться к тому, что все затянется. Так уже было с предыдущим альбомом артиста «2004»: он вышел на Apple Music в декабре 2019 года, а на других площадках — только спустя месяц.

Правка. Первоначально это шапито вышло под заголовком «Скриптониту пришлось выпустить новый альбом „Свистки и бумажки“ на три дня раньше. Все из-за ошибки Apple Music». Редакция приносит свои извинения.