Казахский рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) в 2019 году в основном занимался своим новым проектом Gruppa Skryptonite, далеким от хип-хопа. Весной группа выпустила дебютный мини-альбом «Solitude», признанный одной из лучших записей года.

Но, как оказалось, у музыканта осталось еще много рэп-треков. 24 декабря Скриптонит выпустил новый альбом «2004». На нем 24 трека, но песен всего 16, «остальное — это интерлюдии и небольшие приветы от моих друзей», объясняет Скриптонит. В записи также принимали участие Andy Panda, 104, MʼDee, Truwer и Райда.

До конца января альбом будет доступен только в Apple Music.

Внимание. В песнях встречается мат. Если для вас это неприемлемо, просто не слушайте альбом.

«Это первый альбом, на который я написал всю музыку сам. В нем нет концепции повествования или сюжетной линии, объединяющей песни, но звучит он цельно и для меня лично очень особенно. Наверное, потому что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин и звучит тепло, как в 2000-х. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись», — рассказал Скриптонит Apple Music.