«Как я провел это лето». Скриптонит выпустил сборник своего нового лейбла

Казахский рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) прославился не в малой степени благодаря сотрудничеству с Бастой (Василий Вакуленко). Его первые пластинки издавались на Gazgolder.

Но с недавних пор все свежие треки Скриптонита выходят на новом музыкальном лейбле Musica36, который рэпер сам же и курирует.

16 августа Musica36 представил первый отчетный мини-сборник с песнями своих артистов. На пластинке «Как я провел это лето» есть треки от Райды, Maqlao, Kali и Truwer, но главное — новые композиции Скриптонита и его проекта Gruppa Skryptonite.

Самая удачная из них, пожалуй, вот эта:

Скриптонит — Bad Vision (feat. Kali, Райда, 104) [AUDIO] Musica36

Послушать альбом «Как я провел это лето» можно целиком в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».