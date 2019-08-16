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«Как я провел это лето». Скриптонит выпустил сборник своего нового лейбла
Источник: Meduza
Казахский рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) прославился не в малой степени благодаря сотрудничеству с Бастой (Василий Вакуленко). Его первые пластинки издавались на Gazgolder.
Но с недавних пор все свежие треки Скриптонита выходят на новом музыкальном лейбле Musica36, который рэпер сам же и курирует.
16 августа Musica36 представил первый отчетный мини-сборник с песнями своих артистов. На пластинке «Как я провел это лето» есть треки от Райды, Maqlao, Kali и Truwer, но главное — новые композиции Скриптонита и его проекта Gruppa Skryptonite.
Самая удачная из них, пожалуй, вот эта:
Послушать альбом «Как я провел это лето» можно целиком в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».