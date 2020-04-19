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«Я стараюсь идти к простому»
Apple выпускает документальный мини-фильм о Скриптоните и его альбоме «2004». Премьера трейлера
1 минута
15:05, 19 апреля 2020
20 апреля в Apple Music выйдет 10-минутный документальный фильм «За кулисами „2004“ со Скриптонитом», в котором рэпер Адиль Жалелов расскажет, как работал над альбомом «2004», вышедшем в 2019 году. Проект Apple Music и американской студии Scheme Engine — часть документальной серии об альбомах музыкантов из разных стран. В интервью Скриптонит расскажет, какие события повлияли на его тексты, о собственных амбициях и золотом веке хип-хопа, а также разберет один из треков с «2004». «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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