«Я стараюсь идти к простому» Apple выпускает документальный мини-фильм о Скриптоните и его альбоме «2004». Премьера трейлера

20 апреля в Apple Music выйдет 10-минутный документальный фильм «За кулисами „2004“ со Скриптонитом», в котором рэпер Адиль Жалелов расскажет, как работал над альбомом «2004», вышедшем в 2019 году. Проект Apple Music и американской студии Scheme Engine — часть документальной серии об альбомах музыкантов из разных стран. В интервью Скриптонит расскажет, какие события повлияли на его тексты, о собственных амбициях и золотом веке хип-хопа, а также разберет один из треков с «2004». «Медуза» представляет премьеру трейлера.

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