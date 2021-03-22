Вратарь футбольного клуба «Варзим» Рикарду Нунеш во время матча с «Мафрой» в чемпионате второго дивизиона Португалии забил гол в ворота противника — прямо из своей штрафной площади.

CHÁU KHÔNG ĐỐT CHÁU CHỈ CHÂM THÔI

По словам Нунеша, сперва он просто хотел выбить мяч, но воспользовался направлением ветра и ударил так, чтобы мяч прилетел точно в ворота противника. Для спортсмена это уже второй подобный гол в карьере. В итоге его команда одержала победу над «Мафрой» со счетом 2:0.