Футболист «Лестер Сити» забил гол и получил желтую карточку. Ведь на радостях он снес угловой флажок (еще и с символикой ЛГБТ)

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Нападающий английского футбольного клуба «Лестер Сити» Джейми Варди слишком бурно отпраздновал забитый гол — и тут же получил за это желтую карточку. Варди забил победный мяч в ворота «Шеффилд Юнайтед», после чего от радости пробежался по полю и в подкате сломал ногой угловой флажок. Наказание последовало незамедлительно.

Фанаты неоднозначно отреагировали на поступок Варди. Одни чествуют футболиста как человека, принесшего победу команде, а другие критикуют за неуважение к ЛГБТ-флагу — тем более в 11-м туре английской Премьер-лиги все капитаны носили ленточки с радугой в поддержку ЛГБТ.

Запись инцидента LS reggi