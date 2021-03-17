Режиссер Илья Найшуллер, снявший «Хардкор» и «Никто» с Бобом Оденкерком, стал гостем нового выпуска «Вечернего Урганта». К его приходу команда Урганта переделала начальную заставку шоу, превратив ее в боевик в стиле Найшуллера.

Вечерний Ургант

Разумеется, ролик снят от первого лица — как «Хардкор» или клип «False Alarm» на песню канадского певца The Weeknd.

В обновленной заставке Иван Ургант под песню «Bad Motherfucker» рок-группы Найшуллера Biting Elbows прорывается в телестудию на съемки «Вечернего Урганта». Ему мешает злодей Дмитрий Нагиев и женщины-хейтеры, разрисовывающие портреты Урганта (с ними завязывается довольно позорная драка). Тут же ведущий принимает душ при его коллеге Дмитрии Хрусталеве, а в конце… Впрочем, смотрите сами, не будем спойлерить!

А вот полная версия интервью с Найшуллером

Илья Найшуллер. Вечерний Ургант. 16.03.2021 Вечерний Ургант