Солист группы System of a Down Серж Танкян выпустил клип на песню «Elasticity» — главную роль в нем исполнила российская актриса Александра Бортич. Продюсером видео выступил Илья Найшуллер, режиссером — монтажер «Хардкора» Влад Каптур.

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В клипе героиня Бортич (у которой на кисти набита татуировка поющего Танкяна) ждет конца бесконечной очереди. Она воюет за место в этой очереди, спорит с охранником и нападает на мужчину, справлявшего нужду при всех. В конце видео оказывается, что все это один большой обман. Очередь ведет в никуда, все ждут непонятно чего, а коридор и вовсе стал пространственной аномалией, в которой можно разве что бегать по кругу.

«Elasticity» — сингл с будущего мини-альбома Танкяна. Его премьера запланирована на 19 марта.