Universal Pictures выпустила трейлер боевика «Никто» — картины российского режиссера Ильи Найшуллера («Хардкор»). Главную роль исполнил Боб Оденкерк из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Фильм снят по сценарию соавтора «Джона Уика» Дерека Колстада.

Трейлер на русском

Universal Pictures Russia

На английском

IGN

Оденкерк сыграл бывшего наемного убийцу Хатча Мэнселла. Он более 12 лет работал на очень опасных людей, но в конце концов ушел на покой и завел семью.

Надолго Мэнселла не хватило: спустя пару лет тихой жизни ему стало скучно, поэтому он ввязался в драку и случайно покалечил брата известного гангстера. Теперь герою Оденкерка нужно защитить свою семью и разобраться с обидчиком, который вознамерился убить бывшего наемника и его родных.

В фильме появятся Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Конни Нильсен.

Премьера новой картины Ильи Найшуллера намечена на 25 февраля 2021 года.