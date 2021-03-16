Gucci выпустил виртуальные кроссовки. Их можно купить в приложении, чтобы потом сидеть и представлять, что у вас реально есть обувь

Итальянский модный дом Gucci выпустил свои первые цифровые кроссовки — их можно купить и примерить только в специальных приложениях. Это коллаборация с белорусской компанией Wanna, занимающейся созданием приложений с использованием дополненной реальности. К примеру, в приложении Wanna Kicks можно примерить виртуальную одежду или часы.

Чтобы обуть такие кроссовки, нужно зайти в мобильное приложение Gucci или Wanna Kicks, а потом выбрать и купить их. В приложении Gucci кроссовки стоят 12 долларов, в Wanna Kicks — 9 (тут можно успокоить себя тем, что виртуальная обувь хотя бы не сносится!). Алгоритмы программ определят местоположение ног в кадре и «нарисуют» на них цифровые кроссовки.

Hypebeast

«Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары, — заявил глава Wanna Сергей Архангельский. — Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шоппингу в офлайне».