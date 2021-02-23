Николай Дроздов уже стал лицом Gucci и завел TikTok, а теперь попал на обложку Tatler. Укради лук Николая Николаевича прямо сейчас

На обложе номера Tatler, выпущенного в продажу 23 февраля, появились зоолог и телеведущий Николай Николаевич Дроздов и его жена, Татьяна Петровна. Супруги поговорили с главным редактором журнала Ксенией Соловьёвой о личной жизни и поучаствовали в фешн-съемке.

Для Николая Николаевича это не первая фешн-активность: недавно он снялся в промо-ролике бренда Gucci, где вместе с ведущим Александром Гудковым, актером Александром Палем и музыкантом Кириллом Ивановым Дроздов продвигает модные исследования в «Институте мужского костюма». Съемки проходили в самом модном из позднесоветских исследовательских институтов — московском Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, который знаменит своей необычной архитектурой и интерьерами.

Промо-ролик бренда Gucci GQ Russia

До этого в рамках той же рекламной кампании Gucci Николай Николаевич, как специалист по фауне аридных биотопов, снялся в оранжерее ботанического сада МГУ для журнала Vogue. Там он рассказал зрителям о полезных свойствах некоторых растений и показал последние новинки итальянского модного дома.

Гид по самым полезным растениям от Николая Дроздова Vogue Russia

Всего несколько недель назад Дроздов еще и завел себе аккаунт в тиктоке — по его словам, для того, чтобы «давать добрые советы молодежи». Сейчас у Николая Николаевича уже более 400 тысяч подписчиков и более миллиона лайков.

Кажется, именно такой должна быть идеальная жизнь доктора наук после 80 лет: фешн и тикток!

Выпускник биофака МГУ и ИБХ РАН, Александр Ершов