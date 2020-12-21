Иконы стиля, вот они слева направо: Гудков, Паль, Иванов из СБПЧ. Стоп! Самый модный все равно Николай Дроздов Посмотрите на него в роли профессора НИИ мужского костюма и попробуйте не согласиться

20 декабря на ютьюб-канале российской версии журнала GQ вышло видео о выдуманном «Научно-исследовательском институте мужского костюма». Ролик был сделан совместно с Gucci.

Дроздов, Паль, Гудков и другие специалисты НИИ мужского костюма GQ Russia

Сотрудников НИИ сыграли Александр Гудков, Александр Паль, теннисист Андрей Рублев, лидер СБПЧ Кирилл Иванов и Муся Тотибадзе — но всех их затмил Николай Дроздов. Все-таки он настоящий доктор биологических наук! А также просто икона стиля. Смотрите сами:

Впрочем, и другие сотрудники НИИ стараются соответствовать — хоть у них и нет кардигана с елками и ручной змеи. Особенно нам понравился костюм фасона «Прибалтийский кураж» (разумеется!)

Единственный вопрос, который остался после просмотра ролика: почему в НИИ не работает персонаж Антона Лапенко?