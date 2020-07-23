Николай Дроздов специально для Vogue Russia приоделся в Gucci. Чтобы в таком виде рассказать о целительной пользе валерианы и календулы

Телеведущий Николай Дроздов с 2019 года не ведет передачу «В мире животных». Зато в июле 2020-го он снялся в спецпроекте, посвященном капсульной коллекции Gucci из переработанного нейлона. Ролик вышел в соцсетях Vogue Russia.

В видео Дроздов в галстуке и кедах от Gucci рассказывает о применении валерианы, календулы и других полезных растений в медицине. В это время комик Александр Гудков в образе дачного модника, тоже весь в Gucci, ухаживает за садом.

Vogue Russia

Видео снимали в «Аптекарском огороде» в Москве. Как сообщает телеграм-канал «Татлер-батлер», после съемок Дроздову подарили и кеды, и галстук.