Николай Дроздов заявил, что больше не снимается в программе «В мире животных»

Телеведущий Николай Дроздов больше не снимается в программе «В мире животных». Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

«Меня все просят, а я отказался. Столько уже лет!» — цитирует его издание. Дроздов добавил, что не снимается уже полгода.

Телеканал «Карусель», на котором выходит передача, не прокомментировал заявление Дроздова.

Николаю Дроздову 81 год. Он ведет «В мире животных» — главную зоологическую передачу на советском и российском телевидении — с 1977 года.

Дроздов намекал на свой уход из передачи в апреле 2018 года. Из его слов следовало, что единственным ведущим останется подросток Алексей Лапин, который участвовал в передаче в последние годы. Компания «Первый канал. Всемирная сеть» тогда опровергла информацию об уходе Дроздова.