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Карликовый броненосец или обыкновенный опоссум? Тест «Медузы» по миру животных. Вопросы задает Николай Дроздов

Ушла эпоха: телеведущий Николай Дроздов сообщил в интервью, что он больше не снимается в программе «В мире животных». А вы хоть раз ее смотрели? Уверены, что да. Тогда попытайтесь понять, о каких животных говорит Николай Дроздов. Комментарии к ответам тоже нужно читать его голосом. А как еще?

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Фото: Chantal de Bruijne / Shutterstock.com; в анонсе: Сергей Карпов / ТАСС / Scanpix / LETA