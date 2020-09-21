Gucci выпустил мужские джинсы с пятнами от травы. Они стоят почти 60 тысяч рублей

Итальянский модный дом Gucci выпустил джинсы с пятнами от травы в области колен и ягодиц. Это часть мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21. Джинсы из этой коллекции можно купить за 600 фунтов стерлингов — это примерно 58,5 тысяч рублей.

В описании товара говорится, что дизайн джинсов «вдохновлен стилем гранж». Они «сшиты из органического хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой», которая, как пишет производитель, и создает «иллюзию пятен».

На сайте Gucci можно найти еще и джинсовый комбинезон с такими же пятнами от травы.