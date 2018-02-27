На показе Gucci модели вышли с собственными головами в руках. Теперь все повторяют за ними

Модный дом Gucci 22 февраля показал новую коллекцию «Киборг» на Неделе моды в Милане. Вместо подиума модели ходили по помещению, которое было оформлено как операционный зал, а некоторые девушки и юноши держали в руках муляжи собственных голов.

И теперь все пытаются повторить трюк с головами! В инстаграме начался флешмоб #GucciChallenge. Его участники не создают муляж головы, а используют своих друзей и родственников.

Человек, играющий роль «головы», встает за позирующим и нагибается — так, чтобы другому было удобно держать его голову. Главное, чтобы на фотографии не было видно туловища и шеи участника флешмоба, чью голову «держат» в руках.

Некоторые пользователи соцсетей немного развили идею Gucci.

А другие напомнили, что идея с головой-муляжом принадлежит дизайнеру Рику Оуэнсу. В 2009 году Оуэнс сделал муляж головы для своего магазина в Лондоне.