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Модели вышли на показ Gucci c собственными головами в руках (и драконами!)
Модный дом Gucci на Неделе моды в Милане показал новую коллекцию под названием «Киборг». Показ прошел в помещении Gucci Hub, которое было оформлено как операционная: вместо подиума модели ходили вокруг операционного стола, а в руках держали муляжи драконов, ящериц и собственных голов.
Головы изготовила итальянская студия Makinarium по заказу креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Makinarium — знаменитая студия, ее сотрудники разрабатывали спецэффекты и грим для многих фильмов, в том числе для «Страшных сказок» Маттео Гарроне и «Бен-Гура» Тимура Бекмамбетова.