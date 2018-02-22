Модели вышли на показ Gucci c собственными головами в руках (и драконами!)

Модный дом Gucci на Неделе моды в Милане показал новую коллекцию под названием «Киборг». Показ прошел в помещении Gucci Hub, которое было оформлено как операционная: вместо подиума модели ходили вокруг операционного стола, а в руках держали муляжи драконов, ящериц и собственных голов.

A post shared by Lifestyle Asia SG (@lifestyleasiasg) on Feb 21, 2018 at 8:20am PST

Головы изготовила итальянская студия Makinarium по заказу креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Makinarium — знаменитая студия, ее сотрудники разрабатывали спецэффекты и грим для многих фильмов, в том числе для «Страшных сказок» Маттео Гарроне и «Бен-Гура» Тимура Бекмамбетова.

A post shared by May Kim (@guccimay) on Feb 21, 2018 at 7:23pm PST

A post shared by VENICE (@therealvenice) on Feb 21, 2018 at 8:14am PST