Наконец-то вышел выпуск «вДудя», в котором Юрий дует А актриса Александра Бортич рассказывает о гонорарах, съемках в клипе Сержа Танкяна, протестах в Беларуси и любимых рок-группах

Героиней нового выпуска «вДудя» стала российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич. И, кажется, это первый выпуск шоу, в котором исполняется обещание из джингла «Юрий будет дуть»: Дудь действительно взял и подул в саксофон! И даже смог извлечь несколько нот. Вот таймкод с нужным моментом.

А вот сам выпуск вДудь

Но, вообще говоря, в этом интервью было немало интересного!

Во-первых, Бортич сама сыграла на саксофоне — в частности, знаменитую мелодию из песни «Careless Whisper» Джорджа Майкла. А еще — на фортепиано и на барабанах. И подробно объяснила, почему у Дудя не получилось сыграть на саксофоне и не получилось на трубе.

Во-вторых, актриса рассказала, как снялась в клипе Сержа Танкяна. Оказалось, музыкант — большой поклонник фильмов Анны Меликян. В одном из них — «Про любовь» — снялась Бортич. Танкян посмотрел его перед московским концертом System of a Down в 2017 году. Ему понравился и фильм, и работа Бортич, о чем музыкант рассказал ей за кулисами. Позже режиссер и продюсер Илья Найшуллер связался с актрисой и предложил ей сняться в клипе на песню «Elasticity».

Не обошлось и без вопросов о политике. Перед акцией 23 января Бортич записала ролик в поддержку Алексея Навального и сама приняла участие в митинге. Муж актрисы ранее работал в администрации президента, при этом ее свекор (Дудь назвал его тестем) — депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России». По словам актрисы, они никогда не обсуждают политику внутри семьи. Самым красноречивым поступком мужа Бортич назвала уход из АП.

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Дудь и Бортич обсудили происходящее в Беларуси. Вот что она сказала о самом начале протестов после президентских выборов: «Я была ужасно горда и преисполнена чувства восторга людьми, но одновременно испытывала очень сильную боль. Белорусы — очень терпеливый народ. Они столько лет терпели вообще все, но когда [Лукашенко] нарисовал себе 80 процентов, они такие: „Чувак. Нет“».

Прозвучал и вечный вопрос: «Сколько ты зарабатываешь?» Бортич не сказала, сколько стоит ее съемочный день («Всегда по-разному»), но отметила, что эта сумма точно меньше 300 тысяч рублей. Недавно режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» заявил, что актриса получает по 200 тысяч рублей за съемочный день — и упрекнул в том, что она заставляет «людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила»

Ну и напоследок — пять главных групп по версии Александры Бортич:

Led Zeppelin

Turbowolf

Black Sabbath

Red Hot Chili Peppers

System of a Down

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