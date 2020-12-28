Бывший ведущий программы «Орел и решка» (в 2017-2018 годах), автор популярного ютьюб-канала о путешествиях Антон Птушкин стал новым участником шоу «вДудь». Журналист Юрий Дудь представил Птушкина как «главного тревел-блогера русскоязычного ютуба», чьи ролики из поездок по разным странам собрали миллионы просмотров.

Дудь и Птушкин встретились для записи видео в турецком курортном поселке Олюдениз на средиземноморском побережье. Еще в начале 2020 года они договорились, что пойдут в пеший поход, и под конец года отправились в двухдневное путешествие по «непопсовому» участку Ликийской тропы — одного из самых известных длинных пешеходных маршрутов на планете. Для Юрия Дудя этот поход стал первым.

В первую ночь Дудь и Птушкин заночевали в одной палатке — и не выспались. Они объяснили, что оба неудобно устроились на ночлег, но решили ничего не менять, чтобы не разбудить друг друга (хотя и не спали!). Несмотря на это, Птушкин, выйдя из палатки, сказал Дудю:

Есть гостиницы типа пять звезд, четыре звезды, а у нас сегодня был отель тысяча звезд. Потому что небо все было прям ваще.

Во второй день они прошли по тропе еще несколько километров, после чего решили выиграть время и на такси доехали до побережья. В эту ночь, судя по всему, Дудь и Птушкин спали в разных палатках. И в какой-то момент палатка Дудя (без самого Дудя) перевернулась.

В ходе нового выпуска шоу «вДудь» Антон Птушкин среди прочего ответил на такие вопросы:

«Касатики» — откуда взялось это слово?

Съесть живого осьминога — норм?

Как Птушкин эвакуировал семью из ?

Минус работы в «Орле и Решке»

Колбаса или сало?

Выпуск шоу «вДудь» с Антоном Птушкиным вДудь

Если по какой-то причине вы не знаете, кто такой Птушкин, то вот лишь несколько его лучших видео

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Александр Бакланов