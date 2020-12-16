Героем нового «вДудя» стал комик Алексей Смирнов, которого ну очень хвалят Раньше он выступал в «Убойной лиге», а теперь работает над «Внутри Лапенко»

Пивовар, участник комедийного дуэта «Быдло» и шоу «Убойная лига», резидент Comedy Club, сценарист и режиссер сериала «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов, он же Смирняга, дал интервью Юрию Дудю. И рассказал, как в 2005 году на 250 рублей пытался прожить в Юрмале, куда поехал вместе со своей командой КВН (и где в итоге питался одним хлебом, с завистью смотря на сытого Семена Слепакова).

вДудь

Есть и другая история — про то, как на корпоративе Сбербанка Смирнова прогнал со сцены недовольный батюшка. Тому просто не понравились миниатюры дуэта «Быдло».

Или вот история из школьных времен: Смирняга, родившийся и живший в Кингисеппе, пошел на рок-концерт в местном доме культуры. Хотя мама не пускала, переживала за сына. Как выяснилось, не зря — в первые же минуты выступления участников группы «Искушение» вышли на сцену с факелами и керосином и чуть не спалили Смирнягу и весь клуб.

В общем, хороший выпуск, обязательно посмотрите! Особенно если хотите послушать, как вообще придумали «Внутри Лапенко». Спойлер: случайно! Изначально Смирнов писал сценарии для ситкома о трех российских комиках, а Лапенко должен был играть директора, но слишком выделялся. А потом и вовсе стал настолько популярным, что сериал переделали уже под него.

И не пропустите историю о вечеринке свингеров в стендап-клубе, которым владеет Смирняга. Ее бесполезно пересказывать текстом (как, в принципе, и все интервью) — это нужно слышать именно что в рассказе самого Смирняги.

Бонус

Парочка миниатюр дуэта «Быдла», который часто упоминают в выпуске.

«План по оптимизации»

Old Spice Russia

«Вагонные споры»

NotQuestions

«Случай в МФЦ»

Old Spice Russia

Еще один бонус!

Смирняга сымпровизировал песню про злого гуманоида.

Отсылки ЧБД