В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории. Он продолжался 252 часа и закончился со счетом 2649:2528

Jason Franson / The Canadian Press / AP / Scanpix / LETA

В Канаде установлен новый мировой рекорд по длительности хоккейного матча, сообщает телеканал CBC.

40 хоккеистов-любителей из Эдмонтона в провинции Альберта, разбившись на две команды «Надежда» (Team Hope) и «Излечение» (Team Cure) играли друг против друга на открытой площадке в течение 252 часов.

Игра началась 4 февраля, а завершилась утром 15 февраля. Счет в матче составил 2649:2528 в пользу «Надежды». Хоккеисты не прекращали играть даже ночью, когда температура на улице достигала −55 градусов по Цельсию.

Из-за антиковидных ограничений матч проводился без зрителей, но транслировался на ютьюбе. Окончание игры отметили фейерверком.

Мероприятие проводилось уже в седьмой раз. Его придумал врач команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» Брент Саик в благотворительных целях.

Во время игры провели сбор средств на исследования в области борьбы с онкологическими заболеваниями в Университете Альберты. На этот раз организаторам удалось собрать 1,8 миллиона долларов. В общей сложности с 2003 года, когда в Эдмонтоне начали практиковать подобные хоккейные марафоны, на лечение рака было собрано более 5,5 миллиона долларов. Внести пожертвование можно на сайте организаторов матча.

Примечательно, что соратники Саика побили собственный рекорд Гиннеса. В феврале 2018 года они сыграли матч, который длился 251 час 7 минут и 58 секунд.