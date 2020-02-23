Заливщик льда заменил вратаря в матче НХЛ. И победил!

Дэйв Эйрс John E. Sokolowski / USA Today Sports / Scanpix / LETA

22 февраля команда Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» играла против «Торонто Мейпл Лифс» и в самом начале матча лишилась основного вратаря: Джеймс Реймер получил травму, столкнувшись с партнером по команде. Спустя еще примерно 20 минут у «Харрикейнз» вообще не осталось голкиперов — запасной вратарь Петр Мразек тоже покинул лед после жесткого столкновения с игроком «Мейпл Лифс».

Однако составители регламентов в НХЛ предусмотрели даже такую ситуацию: в подобном случае на лед можно вызвать так называемого экстренного вратаря, который не входит ни в одну из команд.

На матче 22 февраля эта функция была возложена на Дэйва Эйрса, водителя замбони (он же ледовый комбайн, который используют для восстановления льда на катках). Сам Эйрс действительно когда-то был хоккеистом — но 15 лет назад перенес пересадку почки и потерял надежду когда-либо сыграть в профессиональный хоккей.

Тем не менее, 42-летний водитель ледового комбайна, не колеблясь, прямо на стадионе подписал с НХЛ контракт на одну игру (его гонорар составил 500 долларов) и встал в ворота. В итоге «Харрикейнз» победили со счетом 6:3, причем Эйрс внес в эту победу весомый вклад, отразив восемь бросков в створ ворот из десяти.

Американская спортивная пресса отдельно подчеркивает тот факт, что «Мейпл Лифс» совсем не настроены были играть в поддавки — команде нужна была победа для выхода в плей-офф.

В послематчевом обращении к команде главный тренер «Каролины» Род БриндʼАмор доходчиво описал свои впечатления от произошедшего: «Долбаные воспоминания об этом матче останутся у меня навсегда — то, как вы, парни, играли в долбаном третьем периоде». Затем он добавил, указывая на Эйрса: «И то, как ты играл за нас».

Теперь губернатор Северной Каролины собирается сделать вратаря почетным гражданином штата. Как отмечает Sports.ru, для поклонников хоккея и прессы эта игра затмила даже 700-ю шайбу в карьере нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.