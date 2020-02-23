Александр Овечкин забросил 700 шайб в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Это произошло 22 февраля в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Россиянин стал восьмым игроком в истории НХЛ, преодолевшим эту отметку. Больше Овечкина забивали только Уэйн Грецки (894 шайбы), Горди Хоу (801 шайба), Яромир Ягр (766 шайб), Бретт Халл (741 шайба), Марсель Дионн (731 шайба), Фил Эспозито (717 шайб) и Майк Гартнер (708 шайб).