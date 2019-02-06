В матче против «Ванкувера» 5 февраля нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Сергея Федорова по результативности среди российских хоккеистов в НХЛ.

Александр Овечкин играет в НХЛ уже 14-й сезон. Он забросил (дважды) в дебютной игре и с тех пор так и пошло — он был лучшим и когда в лиге забрасывали сравнительно мало шайб, и когда их стало побольше, и когда играл на привычном для себя левом фланге, и когда его переводили направо, и когда он был главной звездой лиги, и когда бодался с ней по поводу Олимпиады, и в , и в эпоху . Он забрасывал в большинстве и меньшинстве, с пятака и из , проходя на скорости защитников и, наоборот, даже не сближаясь с ними, жонглируя шайбой, с элементами фигурного катания и, конечно, не глядя на ворота и вратаря в падении. Каждый год кажется, что он сдаст — ну нельзя же забрасывать в 30 лет (31, 32, 33), как в 20, но он снова лучший; в этом сезоне его конкуренты опять не у дел.

До прошлого сезона его американское прозвище «Великий» было как будто со звездочкой, под которой мелким шрифтом написано *не выигрывал Кубок Стэнли. В 2018-м он ее убрал, попутно став самым ценным игроком плей-офф. Александр Овечкин — действительно Великий; вероятно, величайший российский спортсмен из ныне живущих.

Фото в анонсе: Al Bello / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA