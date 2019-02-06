Овечкин стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд результативности среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге.

5 февраля в игре с «Ванкувером» нападающий отличился результативной передачей и набрал 1180 очков в карьере (644 забитых шайбы и 536 передач). Для достижения рекорда Овечкину потребовалось провести 1055 игр в 14 сезонах НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Федорову, выступавшему за «Детройт». Он набрал 1179 очков (483 шайбы и 696 передач) в 1248 матчах за 18 сезонов. Федоров уже поздравил Овечкина с новым достижением.