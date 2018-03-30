Каждая команда в хоккее заявляет на матч двух вратарей — основного и запасного. Но что делать, если один из них получил травму, а голкипер из быстро добраться до места проведения игры не может? В таком случае клубы НХЛ заключают однодневные контракты с любителями, которые никогда на профессиональном уровне не играли, но зато находятся в городе, где проводится игра.

Обычно любители сидят в запасе и даже не выходят на лед. Но 36-летний бухгалтер Скотт Фостер, которого в срочном порядке пригласил клуб «Чикаго Блэкхокс», не только появился на площадке, но и сыграл 14 минут. И за это время не пропустил ни одной шайбы, а «Чикаго» победил «Виннипег Джетс» со счетом 6:2. Он был признан первой звездой встречи.

Скотт Фостер отражает бросок Пола Штясны Mike Wulf / CSM / REX / Vida Press

Фостеру пришлось выйти на площадку, когда получил травму вратарь Колин Делиа, для которого эта игра также была первой в НХЛ. Фостер отразил семь бросков. Каждый раз, когда он блокировал броски, зрители поддерживали его овациями.

Фостер — первая звезда матча NHL

Фостер никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, но выступал за команду Университета Западного Мичигана.

До этого за «Чикаго» непрофессиональный вратарь играл в 2016 году. Тогда на лед вышел 23-летний Эрик Семборски.